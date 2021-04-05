Путин подписал закон о штрафах до 100 тыс. рублей для турагентов за работу без разрешения

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об административных санкциях за нарушения в сфере туристической деятельности, включая оказание турагентом услуг при отсутствии у него такого права. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, "осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, либо лицом, не имеющим права на осуществление турагентской деятельности", влечет штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Аналогичные штрафы для должностных и юридических лиц предусмотрены за продвижение и реализацию туристского продукта при отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между турагентом и туроператором соответствующего договора.

Кроме того, невнесение туроператором сведений о турагенте в единый реестр или внесение этих данных с нарушением установленных правил повлечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, изменения в КоАП были разработаны в связи с внесением поправок в закон об основах туристской деятельности, согласно которым в России с 1 января 2022 года вводится единый федеральный реестр турагентов.

Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года.