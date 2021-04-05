Сербия подписала с РФПИ договор о трансфере технологий производства "Спутника V"

БЕЛГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Сербский Институт вирусологии "Торлак" подписал с РФПИ и компанией "Генериум" договор о трансфере технологий производства российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщил в понедельник министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

"Институт "Торлак" сегодня подписал соглашение о трансфере технологий с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и российской фармацевтической компанией "Генериум", по которому российская сторона передает сербской стороне данные о процедурах и технологиях, необходимых для производства вакцины "Спутник V" в Республике Сербия. С этого момента для Института "Торлак" открыты данные, связанные с производством вакцины "Спутник V", которую разработал российский Центр имени Гамалеи. Речь идет о чувствительных и секретных данных, которыми могут обмениваться только партнеры, имеющие огромное взаимное доверие", - цитирует пресс-служба заявление министра.

Попович сообщил, что в апреле Институт вирусологии "Торлак" произведет три пробные серии вакцины "Спутник V". Образцы будут направлены в Россию для проверки. После подтверждения качества продукции сербский институт начнет производство вакцины. "Ожидаем, что это произойдет до 20 мая этого года", - добавил министр и отметил, что Сербия станет первой страной в Европе, которая начала производство российской вакцины.

"Это исторический момент для нашей страны. Благодаря нашим российским друзьям, Сербия может спасти здоровье и жизни своих граждан. И, что очень важно, это начало обновления суверенитета нашей страны в производстве вакцин, что будет важным ресурсом для любого государства в будущем", - заключил Попович.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем самостоятельное производство вакцины "Спутник V" на территории балканской республики. По результатам беседы президент Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. Планируется, что в мае Сербия начнет расфасовку российской вакцины, а до конца года - полноценное производство. РФПИ и Институт "Торлак" подписали соглашение о локализации производства в Сербии 25 марта.