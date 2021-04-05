Россельхознадзор временно запретил поставку картофеля из одной зоны Египта из-за бактерии

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 6 апреля запретил поставку картофеля из одной зоны Египта из-за обнаружения в ней бактерии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 6 апреля 2021 года вводит временные ограничения на поставки картофеля в Российскую Федерацию из Арабской Республики Египет, произведенного в указанной зоне, до полной ликвидации очагов выявленного карантинного для стран - членов ЕАЭС объекта", - отмечается в сообщении.

Речь идет об обнаружении бактерии - возбудителя бурой гнили картофеля. При этом зона, из которой была поставлена продукция, была заявлена как свободная от бурой бактериальной гнили картофеля.

Бурая бактериальная гниль картофеля - широко распространенное заболевание преимущественно в странах с теплым и влажным климатом. Снижает урожайность на восприимчивых сортах картофеля до 50%. При хранении потери могут превышать 40%. Указанный карантинный объект включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и несет прямую угрозу широкому спектру сельскохозяйственных и промышленных культур.