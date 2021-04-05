Путин подписал закон об уточнении порядка банковского сопровождения гособоронзаказа

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий требования к банковскому сопровождению и госконтролю контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки РФ, органов Федеральной службы безопасности и госкорпорации "Росатом" в части их специфической деятельности. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Изменения направлены на устранение имеющейся неопределенности между положениями закона "О гособоронзаказе" при их применении органами внешней разведки РФ, органами ФСБ и госкорпорацией "Росатом". Согласно нормам закона об оборонном заказе, эти структуры освобождены от обязанности осуществлять расчеты по госконтракту только с использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченном банке, и, следовательно, на них не распространяется банковское сопровождение.

При этом действовавшее до последнего времени законодательство не устанавливало для органов внешней разведки РФ, органов ФСБ и Росатома режим расчетов с казначейским сопровождением по гособоронзаказу. В то же время, согласно другим действующим нормам, на них распространяется банковское сопровождение, поскольку не осуществляется казначейское сопровождение.

Принятый закон позволит устранить эту коллизию, а также предотвратить расширение круга лиц, допущенных к ознакомлению с информацией о средствах, используемых органами разведки и безопасности, а также продукции ядерного назначения.