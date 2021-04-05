Путин подписал закон о сроках подачи работником иска о компенсации морального ущерба

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает конкретные сроки, когда работник может обратиться в суд за компенсацией морального ущерба в случае нарушения его трудовых прав. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вносятся изменения, согласно которым при наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены.

Закона устраняет правовую коллизию и предоставляет возможность компенсировать моральный вред, причиненный работнику нарушением его трудовых прав, после того, как факт нарушения признан судом.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Валерия Рязанского, закон решает проблему, которую поставил перед законодателями Конституционный суд. Речь идет о компенсации морального ущерба, который возникает у работника в случае возникновения трудового спора и решения трудового спора в пользу работника. Если он заявляет претензии по компенсации морального ущерба, то нормы Трудового кодекса РФ не давали ответ, в какой срок это должно быть произведено, уточнил он.

По его словам, если работник не уложился в данный сроки для обращения в суд, то работодатель "может в суде занять другую позицию и не компенсировать этот моральный ущерб".