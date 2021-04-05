Путин поручил рассмотреть вопрос о продаже масличных культур из ДФО на бирже

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о продаже на бирже масличных культур, выращенных в Дальневосточном федеральном округе. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, опубликованном по итогам совещания с членами правительства.

"Рассмотреть вопрос о возможности реализации масличных культур, выращенных на территории Дальневосточного федерального округа, на организованных торгах (бирже)", - отмечается в сообщении.

Соответствующий доклад необходимо представить в срок до 31 декабря 2021 года. Кроме того, правительству поручено представить предложения по развитию переработки масличных культур на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе при осуществлении экспортных поставок. Доклад по этому вопросу должен быть представлен в срок до 1 июня 2021 года, далее - ежегодно.