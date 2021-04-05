Чистый убыток "Уральских авиалиний" в 2020 году составил 5,8 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Чистый убыток авиакомпании "Уральские авиалинии" за 12 месяцев 2020 года составил 5,8 млрд рублей, в 2019 году авиаперевозчик показал прибыль в размере 2,1 млрд, говорится в опубликованном отчете о финансовых результатах.

"Чистый убыток за 12 месяцев 2020 года [составил] - 5,845 млрд рублей, в 2019 году [чистая прибыль составила] - 2,091 млрд рублей", - говорится в документе.

Согласно опубликованной информации, годовая выручка компании сократилась на 39% - с 88,4 млрд рублей в 2020 году до 54,2 млрд рублей в 2021 году. По данным Росавиации пассажиропоток компании сократился на 41,4%, до 5,62 млн.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания имеет центры технического обслуживания судов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), а также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.