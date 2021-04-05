В России создадут цифровой профиль туриста

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ассоциация больших данных (в нее входят "Яндекс", Mail.ru Group, Сбербанк, ВТБ, "Мегафон", "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", Qiwi, "Магнит" и другие) разрабатывает проект цифрового профиля туриста, который позволит повысить эффективность туристической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ со ссылкой на вице-президента, руководителя департамента эквайринга банка Алексея Киричека.

"Проект цифрового профиля туриста, разрабатываемый Ассоциацией больших данных, позволит повысить эффективность российской инфраструктуры - как с точки зрения развития внутреннего туризма, так и в части привлечения иностранных путешественников", - сказал он.

Киричек добавил, что данные банковского сектора могут стать ключевыми в создании портрета туриста, так как банки видят, на что тратят средства путешественники, а именно, какие направления выбирают, в каких категориях отелей готовы размещаться и многое другое.

"Обезличенные банковские данные позволят государству и бизнесу понять, как развивать те или иные территории - в части транспортной инфраструктуры, гостиничного сегмента, индустрии развлечений и общепита", - полагает Киричек. Он отметил, что ВТБ принимает участие в разработке проекта, занимаясь исследованием платежного поведения россиян и иностранных туристов.

В пресс-службе МТС указали, что у государства такой сервис будет востребован, в том числе для понимания и планирования туристических потоков и развития территорий, а также с целью контроля расходов госинвестиций, выделенных на эти цели.

О профиле туриста

Исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман рассказал ТАСС, что в цифровой профиль туриста войдут классические поведенческие, потребительские и прочие профили. Он уточнил, что ассоциация не будет собирать данные о конкретном человеке, а будет обезличивать их.

Также ассоциация рассчитывает запустить пилотный проект в этом году, исследования могут занять около года.

Ранее издание РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации больших данных Алексея Неймана сообщило, что ассоциация создаст сервис для анализа действий туристов в регионах. С помощью обезличенных данных от телекоммуникационных компаний, банков, операторов фискальных данных, перевозчиков, туроператоров, соцсетей и сайтов с отзывами ассоциация планирует определять потребности туристов в том или ином регионе и выявлять их нереализованный спрос. Представитель Минэкономразвития уточнил РБК, что проект "Цифровой профиль туриста" к ним на рассмотрение пока не поступал. Когда это произойдет, министерство "рассмотрит его в установленном порядке".