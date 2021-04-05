Разработки московских производителей представили на промышленной выставке в Узбекистане

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Высокотехнологичные разработки производителей из Москвы представлены на промышленной выставке "Иннопром", которая проходит в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Коллективный стенд столичных производителей представлен на промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", которая проходит с 5 по 7 апреля. В рамках мероприятия правительство Москвы продемонстрирует около 15 высокотехнологичных решений в области машиностроения и энергетических технологий, разработанных восемью столичными компаниями", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что на стенде, организатором которого выступил Центр поддержки и развития экспорта "Моспром", столица представляет потенциальным зарубежным партнерам "умное освещение" в рамках развития направления "Smart City". Кроме того, участникам выставки демонстрируют разработанные в столице промышленные литий-ионные аккумуляторы, способные работать в суровых температурных условиях, современные установки очистки воды для установки в частных домах, в школах и детских садах, цифровые манометры, датчики давления, термометры сопротивления и многое другое.

На выставке посетители могут не только познакомиться с высокотехнологичной продукцией московских предприятий, но и увидеть производственные мощности компаний с помощью VR-технологий - специальных очков виртуальной реальности.

"Отмечу, Узбекистан занимает одну из лидирующих позиций в экспорте Москвы. По итогам прошлого года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Узбекистан увеличился на 7,29% и составил $464,53 млн. При этом объем промышленного экспорта достиг $421,12 млн, это на 5,89% больше, чем в 2019 году", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По данным Центра поддержки и развития экспорта "Моспром", объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Узбекистан показывает уверенный рост уже не первый год. В 2018 году объем составил $293,04 млн. В 2019 году показатель достиг $432,96 млн, что на 47,75% больше, чем годом ранее.