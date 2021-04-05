Эфиопия отказалась заморозить заполнение спорной плотины

КАИР, 5 апреля. /ТАСС/. Эфиопия отказалась пойти навстречу Египту и Судану, заморозив второй этап заполнения плотины "Возрождение" с наступлением сезона дождей в июле. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya.

По данным телестанции, Аддис-Абеба стремится отказаться от каких-либо переговоров до момента заполнения водохранилища ГЭС.

Тем временем, глава МИД Судана Мариям аль-Махди обвинила Эфиопию в игнорировании "четких предупреждений [Каира и Хартума] о [недопустимом] втором заполнении плотины в одностороннем порядке". "Аддис-Абеба [впустую] потратила 200 дней на переговоры, - сказала она, - но мы должны избегать бесполезных конфликтов из-за плотины". Суданский министр вновь призвала к поиску инновационных решений" этой проблемы.

В воскресенье в Киншасе под эгидой президента председательствующей сейчас в Африканском союзе Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди начались переговоры глав МИД и министров водных ресурсов и ирригации трех стран. В субботу в конголезской столице прошло заседание рабочих групп по техническим сторонам функционирования ГЭС "Возрождение". Главной темой переговоров стал план Эфиопии провести в июле второе заполнение водохранилища ГЭС. Минувшим летом Эфиопия на пике сезона дождей приступила к заполнению водохранилища, которое получило первые 4,9 млрд куб. м воды. В рамках второй фазы планируется добавить еще 13,4 млрд куб. м воды. Предельный расчетный объем водохранилища ГЭС "Возрождение" составляет 74 млрд куб. м.

Уже к вечеру воскресенья стало ясно, что переговоры ничем не завершатся - министры так и не смогли договориться о формате и рамках переговоров. Днем в воскресенье было объявлено о том, что глава МИД Египта Самех Шукри вылетел в Ливан до официального завершения встречи министров трех стран.

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию крупнейшей в Африке плотины "Возрождение" ("Хыдасе") из 15 радиально-осевых гидроагрегатов. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт. Аддис-Абеба намерена ввести ее в строй в 2022-2023 годах. Стоимость проекта - $4,6 млрд. Три страны уже год не могут прийти к компромиссу по срокам заполнения и эксплуатации плотины. Египет добивается заключения юридически обязывающего соглашения, а Эфиопия, которая крайне заинтересована в скорейшем заполнении и запуске плотины, отвергает условия Египта. На данный момент строительство ГЭС завершено уже на 80%.