Путин подписал закон, обязывающий госзаказчиков обосновывать цену контракта

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обязанность заказчиков обосновывать максимальную стоимость контракта при проведении госзакупок по федеральному закону №223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Он предусматривает дополнение закона нормами об установлении в положении о закупке порядка определения начальной (максимальной) цены договора, формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате подрядчику в ходе исполнения договора, цены единицы товара, работы, услуги, максимального значения цены договора.

Кроме того, в документации о конкурентной закупке вместо порядка формирования цены договора должно быть указано обоснование его начальной цены либо цены договора, заключаемого с единственным поставщиком. Положения документа направлены на повышение информированности участников закупки о включенных в начальную (максимальную) цену договора затратах, что позволит участникам закупки сформировать свои ценовые предложения с учетом указанной информации.

Принятие закона направлено на возможность администрирования порядка определения начальной (максимальной) цены договора, а также на установление прозрачных правил для участников закупок, подчеркивают в правительстве. Документ позволяет определить заложенные в начальную (максимальную) цену договора объемы товаров, работ, услуг и их стоимость. При этом закон не преследует цель ограничить права заказчика самостоятельно устанавливать порядок определения начальной (максимальной) цены договора, а лишь предусматривает обязанность отражения в положении о закупке соответствующего порядка, подчеркивается в сопроводительных документах.

Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с требованиями закона, утверждены и размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления документа в силу.