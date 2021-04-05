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Совет ЕЭК рассмотрит вопрос об импортных пошлинах на сахар на следующем заседании

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил рассмотреть на следующем заседании вопрос о временном освобождении от пошлин импорта белого сахара. Об этом сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК.

"Решено провести дополнительные консультации с руководителями ведомств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), осуществляющих регулирование вопросов производства и потребления сахара, и продолжить обсуждение на следующем заседании совета", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приводятся в сообщении.

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