В "Газпром нефти" заявили, что нефтяной отрасли к 2030 году потребуется 1 млн роботов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российской нефтяной отрасли может понадобиться порядка 1 млн роботов к 2030 году. Так как для их управления нужно привлечь большое количество специалистов, то "Газпром нефть", "Яндекс" и JetBrains запустят с сентября 2021 года бесплатную образовательную программу по робототехнике, сообщает "Газпром нефть".

"Робототехника стремительно развивается, и сейчас ежегодный прирост этого рынка достигает 40%. По нашим прогнозам, к 2030 году только для нефтегазовой отрасли потребуется около 1 млн роботов. Для производства и работы с ними нужны те, кто умеют их создавать, производить и эксплуатировать. И таких специалистов нужно обучать уже сейчас", - отметил начальник департамента технологий роботизации и трехмерной печати "Газпром нефти" Александр Паршиков.

За два года обучения студенты получат фундаментальные знания, навыки создания алгоритмов взаимодействия роботов и их программирования в различных сферах бизнеса, а также практику в реальных индустриальных проектах, отмечает компания.

"Робототехника - это прекрасный пример работы на стыке технологий, алгоритмов и физического мира. В "Яндексе" это направление представлено беспилотным транспортом и роверами, разработкой которых занимаются команды разных специалистов в сфере IT", - сказала руководитель академических программ "Яндекса" Евгения Куликова.