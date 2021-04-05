Комитет Госдумы одобрил законопроект о едином реестре НКО, имеющих право на господдержку

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий объединение существующих реестров социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и НКО, которые больше всего пострадали из-за пандемии. Документ инициирован правительством РФ. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 6 апреля.

Сейчас существуют два реестра - социально ориентированных НКО, которые с 2017 года являются получателями грантов президента РФ и получателями субсидий и грантов в рамках федеральных и региональных программ, и НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.

Эти реестры сформированы в период распространения коронавируса, в том числе для предоставления дополнительных мер поддержки некоммерческим организациям, аналогичных мерам поддержки, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства (предоставление кредитов на льготных условиях, освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по налогу на прибыль организаций в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во II квартале 2020 года, и другие). После получения соответствующих преференций нет необходимости в ведении двух разных реестров, указывают в кабмине.

Законопроект предусматривает формирование единого реестра НКО для повышения эффективности мер их господдержки и налогового стимулирования, говорится в пояснительной записке.

"Речь не идет о предоставлении новых льгот, речь идет о техническом объединении реестров", - отметила на заседании комитета замглавы МЭР РФ Татьяна Илюшникова.