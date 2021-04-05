Доля просрочки по кредитным картам составила 8,1%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Доля кредитов по кредитным картам россиян с просроченной задолженностью свыше 30 дней от общего количества действующих кредиток составила 8,1%, что на 0,2 процентного пункта (п. п.) больше, чем в феврале 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в бюро отмечают, что по сравнению с пиковыми значениями октября 2020 года (8,9%) доля просроченных долгов по кредитным картам в феврале сократилась на 0,8 п. п. Основное снижение данного показателя пришлось на IV квартал 2020 года, а в начале текущего года ситуация стабилизировалась.

"Столь незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками "проблемных" кредитов. Если бы ее проведено не было, доля кредитов с просрочкой по кредитным картам могла быть существенно выше", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

В феврале самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам в общем объеме кредитов данного типа среди 30 регионов - лидеров в сегменте кредитных карт были зафиксированы в Москве (6,2%), Ханты-Мансийском АО (6,9%), Республике Татарстан (7%). Доля просрочки по кредитным картам за год выросла в большинстве регионов. При этом наиболее существенный ее рост по сравнению с февралем 2020 года был отмечен в Московской области (+0,7 п. п.), Санкт-Петербурге (+0,6 п. п.), Ставропольском крае (+0,6 п. п.