Комитет Госдумы одобрил пакет поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы, касающиеся Сириуса

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении два законопроекта, вносящие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы в связи с принятием закона о федеральной территории Сириус. Законопроекты были инициированы правительством РФ.

Первым законопроектом вносятся изменения, предусматривающие определение в законодательстве о налогах и сборах полномочий представительного органа федеральной территории Сириус, в том числе в части установления, введения в действие и прекращения действия местных налогов на этой территории.

В частности, документом предусматривается определение полномочий финансовых органов федеральной территории Сириус по даче письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения соответственно законодательства субъектов РФ о налогах и сборах, нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и сборах, нормативных правовых актов федеральной территории Сириус о местных налогах и сборах; предоставление полномочий представительному органу федеральной территории Сириус по определению дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам.

Из объекта налогообложения НДС исключаются отдельные операции по передаче на безвозмездной основе имущества (работ, услуг) органам публичной власти федеральной территории Сириус, а также по передаче на безвозмездной основе имущества в казну федеральной территории Сириус по аналогии с операциями по безвозмездной передаче товаров (работ, услуг) органам местного самоуправления. Органы публичной власти федеральной территории Сириус освобождаются от уплаты государственной пошлины при их обращении за совершением юридически значимых действий, установленных Налоговым кодексом.

Вторым законопроектом вносятся поправки в Бюджетный кодекс. В частности, на федеральные территории распространяются положения, установленные кодексом в отношении субъектов РФ, городов федерального значения, бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных фондов ОМС, регламентируется вопрос зачисления в бюджеты федеральных территорий доходов по источникам, формирующим доходы бюджетов субъектов РФ - городов федерального значения.

Также предусматривается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ Федерации и местным бюджетам межбюджетных трансфертов в форме субвенций из бюджетов федеральных территорий для финансового обеспечения реализации полномочий федеральных территорий, переданных органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления.

О Сириусе

Сириус - первая в России федеральная территория, образованная в декабре 2020 года. Территория является экономически самостоятельной, со своим бюджетом и имуществом.

Федеральная территория получит самостоятельные органы публичной власти - совет и администрацию. Разрешено создавать и иные органы, если это будет предусмотрено уставом. Совет формируется на пять лет.

Конкретные вопросы функционирования территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода. В исключительной компетенции совета - утверждение стратегии социально-экономического развития территории.

На территории планируется создать современный инновационный, научный, образовательный и туристический центр.