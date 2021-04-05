Верховный суд США встал на сторону Google в патентном споре с Oracle

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Верховный суд США в понедельник встал на сторону американской корпорации Google в тяжбе с компанией Oracle по делу о нарушении патентных прав. Об этом говорится в распространенном постановлении суда.

Шесть из восьми присутствовавших на заседании членов Верховного суда поддержали в споре Google. Таким образом, был отменен вердикт апелляционного суда США, который ранее вынес решение в пользу Oracle.

Дело, о котором идет речь, было открыто несколько лет назад после того, как Oracle подала иск против Google, обвинив корпорацию в том, что она незаконно использует в своей операционной системе (ОС) Android программную платформу под названием Java. Последняя позволяет разрабатывать и запускать программы, написанные на одноименном языке программирования. В иске Oracle потребовала возмещения порядка 8 млрд долларов убытков.

В Google настаивали, что те части Java, которые корпорация использует в Android, не подпадают под законы о защите авторских прав. Как указывали в Google, данная ОС бесплатна, поэтому компания не получает коммерческой прибыли от использования платформы. Oracle утверждала обратное, заявляя, что права на весь язык программирования приложений, используемый в Java, в любом случае принадлежат ей. В итоге суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) встал на сторону Google, постановив, что использование корпорацией платформы Java в ее ОС не требует лицензии и разрешения со стороны Oracle.

Последняя подала апелляцию на данное решение. Рассмотрев жалобу, апелляционный суд пришел к выводу, что Google неправомерно использовала Java. В его постановлении отмечалось, что Google удалось заработать с помощью Android более $42 млн благодаря размещению рекламы.

Google - основанная в 1998 году транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Oracle, основанная в 1977 году, является вторым по величине доходов производителем программного обеспечения в мире после корпорации Microsoft.