Международная миссия приступила к оценке эксплуатационной готовности второго блока БелАЭС

МИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Миссия технической поддержки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), начала работу на втором блоке Белорусской АЭС с целью оценки эксплуатационной готовности, сообщает в понедельник пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"С 5 по 13 апреля 2021 года эксперты московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), проведут миссию технической поддержки по оценке эксплуатационной готовности второго энергоблока БелАЭС", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что эксперты оценят эффективность организационной структуры и административного управления вторым энергоблоком, проанализируют условия подготовки персонала, проведут мониторинг радиационной и противопожарной защиты, а также системы технического обслуживания энергоблока.

В состав команды экспертов помимо представителей ВАО АЭС входят специалисты действующих АЭС России, Болгарии, ОАЭ, Турции.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны.

В настоящее время проходит опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока. Общая готовность второго энергоблока оценивается в 80%, в этом году была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок. В ближайшее время планируется поставка свежего ядерного топлива на второй энергоблок, загрузка его в активную зону реактора и начало проведения физического пуска. Ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.