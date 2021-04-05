Нефтяники в марте впервые с февраля 2020 года получили из бюджета РФ выплаты по демпферу

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Нефтяники в марте 2021 года снова начали получать выплаты из бюджета в рамках работы демпфирующего механизма, они составили порядка 16,6 млрд рублей, следует из данных Минфина.

Последний раз нефтяники получали выплаты по демпферу только в феврале прошлого года. Все остальное время из-за низкой цены нефти они сами отдавали сверхприбыль от переработки нефти государству. Так, в 2020 году она составила 356 млрд рублей, в январе 2021 года - 12,5 млрд рублей, в феврале - 2,8 млрд рублей.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Кроме того, в марте выплаты государством нефтяникам обратного акциза на поступающую на НПЗ нефть без учета демпфера также выросли до 46,9 млрд рублей - на 71,1% выше уровня марта прошлого года и на 36,3% больше февраля 2021 года.