ЕЭК продлила срок временного нахождения ввезенных автомобилей в ЕАЭС без уплаты пошлин

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 30 сентября 2021 года сроки нахождения на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобилей, временно ввезенных физическими лицами для личных нужд, без уплаты пошлин. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии 5 апреля продлил сроки нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных физическими лицами для личных нужд, - до 30 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Продление сроков обусловлено тем, что меры по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничения на пересечение границы сохраняют свое действие после 31 марта 2021 года. Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября текущего года освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС. Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, растаможенных в льготном порядке, и которые не могут вернуться домой, отмечает ЕЭК.

Также совет ЕЭК приостановил до 30 сентября 2021 года течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца, говорится в сообщении.