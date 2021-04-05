Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,94-0,65%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник корректировался вниз. Так, к вечеру индекс Мосбиржи уменьшился на 0,94%, до 3 524,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,65%, до 1 457,13 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:50 мск снизился на 0,33%, до 76,22 рубля, евро вырос на 0,06%, до 90,01 рубля.

Активность торгов в понедельник была невысокой, так как многие мировые площадки сегодня были закрыты на праздничный выходной. При этом основные потери несли нефтяники - стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent откатилась ниже $63.

"Эмоциональный заряд от среднесрочной уверенности ОПЕК+ ожидаемо сменился более рациональными оценками ситуации и прогнозов на рынке черного золота. Новый план Джо Байдена по стимулированию экономики США вызвал сдержанный позитив на рынках. Вместе с тем кривая доходности 10-летних облигаций США вновь поползла вверх, формируясь вблизи 1,72%", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Российский рынок при этом остается под давлением геополитических факторов - санкционных ожиданий, а также обсуждения в новостной среде темы эскалации напряженности на востоке Украины.

Рынок акций

Сравнительно слабо на фоне решений комитета ОПЕК+ выглядели обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-3,09%), "Татнефти" (-1,34%), "Лукойла" (-2,02%), "Газпрома" (-1,70%) и "Новатэка" (-1,99%), отметил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

В фаворитах торгов оказались акции ТМК (+5,81%) и ВТБ (+3,24%). "Акции ВТБ привлекли к себе внимание инвесторов после сильных результатов в начале года, опубликованных на прошлой неделе: за первые два месяца 2021 года чистая прибыль компании по МСФО выросла на 51% год к году", - пояснил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Прогноз на 6 апреля

Во вторник в центре внимания продолжат оставаться сырьевые цены, геополитика, пандемия, доходности долговых рынков, статистика.

"Тон настроениям с утра может задать публикация индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) КНР от Caixin за март, в этот же день инвесторы оценят число открытых вакансий на американском рынке труда (JOLTS) в феврале и изменения недельных запасов сырой нефти по данным Американского института нефти (API)", - также отметил Александр Бахтин.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на вторник - 3 500-3 600 пунктов, курс рубля к доллару - 75,5-77 рублей.

По мнению Александра Осина, во вторник преобладают шансы повышения российского рынка акций. Целевые диапазоны "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 505 - 3 555 пунктов, а также 75,80-76,55 рубля и 89,15-90,15 рубля соответственно.