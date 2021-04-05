"Билайн" планирует сделать гибридный формат работы постоянным

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в Veon Ltd.,) планирует полностью перейти на гибридный формат работы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Билайн" планирует полностью перейти на гибридный формат работы. Новый формат планируют развивать в течение 2021 года. Он предполагает, что сотрудники совместно с руководителями и в зависимости от специфики работы решают, хотят они работать в офисе или "на удаленке", - прокомментировали в компании. Компания также планирует сократить количество индивидуальных рабочих мест, заместив их удобными зонами для совместной работы, и ввести новую систему бронирования рабочих мест, которая начнет работать уже летом.

Отмечается, что при принятии решения в компании учитывали результаты опросов сотрудников, 64% из которых готовы остаться на полной "удаленке" и лишь 34% хотели бы хотя бы пару дней в неделю ходить в офис. Около половины сотрудников сообщили, что проект удаленной работы влияет на их выбор "Билайн" как работодателя.

В пресс- службе МТС прокомментировали ТАСС, что в компании уже действует гибридный формат работы сотрудников. Кроме того, большинство правил, направленных на распространение COVID-19, продолжают действовать как минимум до 31 мая. Также помимо сотрудников, выбравших "удаленку" в качестве постоянного формата работы, дистанционно продолжают работать люди из группы риска. У всех остальных работников есть возможность посещения офиса при наличии бизнес-необходимости и соблюдении всех мер безопасности.

Как сообщила пресс- служба "Tele 2", сейчас в офисах работает 40% персонала компании по России. "Часть сотрудников постоянно выходит в офис, некоторые пока остаются на удаленном режиме, часть - перешли на совмещенный формат", - отметили в "Tele 2". В "Ростелекоме" заявили ТАСС, что начинают постепенно переходить из удаленного режима в формат гибридной работы. "Предварительно мы проводили опрос сотрудников, чтобы выявить их предпочтения по графику работы после пандемии", - отметили в "Ростелекоме".

Пресс- служба компании "Мегафон" добавила, что с середины февраля к работе в головном московском офисе постепенно вернулись около 40% сотрудников компании - точный состав и график определялся руководителем каждого подразделения. В свою очередь, компания Yota предложила сотрудникам выбор: остаться полностью "на удаленке", вернуться в офис или же сочетать оба варианта и приходить на рабочее место пару раз в неделю. Большинство предпочли гибридный вариант, однако есть и те, кто сохранил удаленный формат работы.