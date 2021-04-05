Кабмин внес в Госдуму законопроект об ответственности за поддельные средства маркировки

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект о распространении уголовной ответственности, предусмотренной за производство и сбыт товара без необходимой маркировки, на применение заведомо поддельных средств идентификации. Текст размещен в думской электронной базе данных.

Как указывают авторы в пояснительной записке, "анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость изменения правового регулирования", показал, что нынешняя редакция УК РФ "регламентирует ответственность за ввод в оборот и оборот немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке, в том числе не маркированных средствами идентификации". "Вместе с тем необходимо дополнить статью 171.1 УК РФ ответственностью за ввод в оборот и оборот товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с использованием заведомо поддельных средств идентификации, что приравнивается к отсутствию средств идентификации", - говорится в тексте.

Таким образом, использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров будет наказываться в том числе штрафом до 300 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тыс. рублей. В случае предварительного сговора или участия в преступлении группы лиц срок лишения свободы может составить до четырех лет со штрафом до 100 тыс. рублей.

Если речь идет о крупной партии товара, то штраф увеличивается до 400 тыс. рублей. Срок заключения также составит до трех лет.