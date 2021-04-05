В США заявили, что уровень безработицы вернется к докризисным показателям в 2022 году

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Власти США рассчитывают, что уровень безработицы в стране вернется к показателям, наблюдавшимся до пандемии, в 2022 году. Такую оценку озвучила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен, выступая по видеосвязи в Чикагском совете по глобальным вопросам (Chicago Council on Global Affairs).

По ее словам, экономическая ситуация в Соединенных Штатах в настоящий момент продолжает находиться в упадке, поскольку по-прежнему довольно высоким остается уровень безработицы. 2 апреля министерство труда сообщило, что число рабочих мест в стране в марте увеличилось на 916 тыс., при этом уровень безработицы незначительно сократился - до 6%. "Однако с учетом тех, кто вынужден был оставить работу ради ухода за ребенком или по состоянию здоровья, реальный уровень безработицы будет составлять почти 9%", - отметила Йеллен.

Как уточнила глава американского Минфина, власти США рассчитывали, что в случае, если бы администрация президента Джо Байдена не приняла новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, восстановление докризисного уровня безработицы продлилось бы по меньшей мере до 2024 года. "Но я надеюсь, что если программа вакцинации будет продолжаться столь же успешно, как это происходило к настоящему моменту, то полная занятость [населения] будет достигнута в следующем году", - подчеркнула Йеллен, напомнив, что "до пандемии уровень безработицы находился на уровне около 3,5%".

11 марта Байден подписал утвержденный Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн. Он предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны направить на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.

В середине марта Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции американского центрального банка, улучшила прогноз по безработице в США в 2021 году с 5% до 4,5%. В 2022 году показатель, как полагают ФРС, будет находиться на уровне 3,9% против ожидавшихся ранее 4,2%, в 2023 году - на уровне 3,5% против 3,7%.