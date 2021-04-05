Германия в феврале удвоила закупки газа "Газпрома"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Германия - традиционный лидер по объему закупок российского трубопроводного газа в Европе - в феврале 2021 года увеличила поставку газа на 63,3% в сравнении с февралем 2020 года, до 4,634 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ФТС России.

В сравнении с январем 2021 года поставки российского газа в Германию выросли на 13,4%.

Быстрыми темпами в феврале в годовом выражении рос экспорт газа из России в Сербию (на 52,3%, до 238,7 млн куб. м), в Грецию (на 35,9%, до 225,4 млн куб. м), в Болгарию (на 32,2%, до 216,73 млн куб. м), в Венгрию (на 32,9%, до 405,3 млн куб. м).

При этом Италия, Австрия и Франция в феврале 2021 года снизили закупки газа РФ в годовом выражении на 77%, 25% и 18% соответственно. В Италию в феврале этого года было поставлено 225,16 млн куб. м российского газа, в Австрию - 709,4 млн куб. м, во Францию - 850,1 млн куб. м.

Поставки российского газа в Белоруссию в феврале 2021 года выросли на 13% в годовом выражении и на 3,2% к январю 2021 года, до 1,962 млрд куб. м.

В Турцию в феврале этого года было поставлено 2,413 млрд куб. м газа РФ против 1,12 млрд куб. м газа годом ранее (рост на 115,5%). К январю 2021 года объем экспорта российского газа в Турцию снизился на 11,4%.