Начался эксперимент по авторизации в соцсетях и на сайтах объявлений через госуслуги

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Эксперимент по идентификации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг пользователей соцсетей и агрегаторов объявлений пройдет до 1 июля 2022 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин 27 марта 2021 года.

"Правительство РФ постановляет: <…> провести с 1 апреля 2021 года по 1 июля 2022 года эксперимент по осуществлению идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА потребителей (заказчиков) и продавцов (исполнителей), иных сторон договоров при использовании ими информресурсов в сети Интернет, предоставляющих возможность ознакомиться с предложением о заключении договора купли-продажи товара (выполнения работа, оказания услуг), заключить такой договор, в том числе агрегаторов информации о товарах (услугах), а также пользователей информресурсов поиска сотрудников и работы", - говорится в опубликованном постановлении.

Также документом утверждается положение о проведении данного эксперимента. Владельцам соцсетей и агрегаторов информации, присоединившимся к эксперименту, рекомендовано обеспечить готовность своих ресурсов к взаимодействию с ЕСИА. "По завершении перехода единой системы идентификации и аутентификации с 1 января 2022 года на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования идентификация и аутентификация пользователей соцсетей, пользователей агрегаторов информации и пользователей информресурсов поиска сотрудников и работы в целях эксперимента должны обеспечиваться путем выполнения требований к средствам информтехнологий, содержащим российские криптографические алгоритмы и средства шифрования <…>", - добавляется постановлении.

В пресс-службе Минцифры РФ сообщили ТАСС, что министерство ведет работу, чтобы граждане могли заключать сделки, подписывать договоры в интернете после авторизации через логин-пароль портала госуслуг. "Это сделает дистанционное общение между пользователями и бизнесом более удобным и безопасным. Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала госуслуг (персональные данные не будут передаваться). Мы также планируем развивать предоставление госуслуг на коммерческих площадках - считаем, что людям нужно дать возможность получать госуслуги там, где это им удобно, например прямо из соцсети или банковского мобильного приложения", - прокомментировали проведение эксперимента в Минцифры РФ.

Мнение рынка

Гендиректор компании "Яндекс.Вертикали" (включает сервис "Авто.ру") Павел Алешин отметил, что возможность авторизоваться на сервисах объявлений через ЕСИА позволит сделать рынок прозрачнее как для продавцов, так и для покупателей. По его словам, в случае с "Авто.ру" - это поможет уменьшить количество мошенников и сделать процесс выбора и покупки автомобиля более прозрачным и предсказуемым.

В свою очередь директор департамента специальных проектов HeadHunter Виталий Терентьев сказал, что инициатива Минцифры по привлечению социально значимых компаний - лидеров в своих отраслях к интеграции с ЕСИА - это огромный шаг в ускорении цифровизации коммуникаций и взаимодействия государства, бизнеса и общества. "В рамках запланированных проектов по интеграции ЕСИА и hh.ru будут решаться такие важные социальные задачи, как расширение для граждан возможностей для трудоустройства и сокращение сроков поиска работы, а для государства - снижение безработицы, ее еще более качественный учет и контроль, получение информации о состоянии рынка труда в режиме онлайн. Первые этапы интеграции будут включать кросс-авторизацию пользователей (и соискателей, и работодателей) на hh.ru и госуслугах", - сказал он.

В дальнейшем компания планирует реализовать для пользователей бесшовный кросс-платформенный функционал по поиску работы, настройке лент подходящих вакансий с использованием технологий "Умного поиска" hh.ru (на основе искусственного интеллекта и машинного обучения), а также доступ к электронной трудовой книжке и трудовым договорам, возможностью подать заявление на выплату пособий по безработице, а для работодателей - создать "единое окно" для работы с персоналом, от поиска сотрудников до кадрового учета.

О системе

ЕСИА - Федеральная государственная информсистема "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".