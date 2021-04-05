Кабмин понизил прогноз по добыче нефти, газа и угля в России в 2021 году

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ понизило прогноз по добыче в России нефти в 2021 году с 560 до 517 млн тонн, угля с 455 до 390,7 млн тонн и газа с 750,1 до 698,3 млрд куб. м, это следует из опубликованного в понедельник постановления премьера Михаила Мишустина о внесении изменений в программу "Развитие энергетики".

По добыче нефти прогноз понижен не только для 2021 года - в 2022 году страна добудет 548 млн тонн, а не 558. На 2023-2024 объемы извлечения нефти не поменялись

Прогноз по добыче природного и попутного газа в программе на 2021 год понижен с 750,1 до 698,3 млрд куб. м., на 2022 год понижен с 758,1 млрд куб. м до 743,1 млрд куб. м, на 2023-2024 годы оценка ожидаемой добычи газа сохранена в объеме 773 млрд куб. м и 795 млрд куб. м газа соответственно.

При этом прогноз по производству СПГ сохранен по всем периодам. Так, в 2021 году ожидается, что Россия произведет 30,1 млн тонн сжиженного природного газа.

Что касается угля, то в 2022 году добыча ожидается на уровне 389,5 млн тонн (было 465), в 2023 году 389,5 млн тонн ( было 475), в 2024 году - 420 млн тонн (было 490).