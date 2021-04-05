СМИ: Pfizer опровергла задержку поставок вакцин во Францию в мае

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Американская компания Pfizer выступила в понедельник с опровержением информации о задержках ожидающихся в мае поставок своей вакцины во Францию. Об этом в понедельник сообщила радиостанция France Info.

Как отметила на своем сайте радиостанция, Pfizer опровергла появившуюся ранее в газете Les Echos информацию о задержке майских поставок. "Поставки в мае согласованы с французским правительством", - цитирует радиостанция представителя компании. Согласно данным Pfizer, ожидается, что в мае компания доставит в республику 7,3 млн доз препарата.

Ранее французские СМИ со ссылкой на газету Les Echos сообщили, что Pfizer поставит на 2 млн доз меньше ожидающихся в мае 10,6 млн. Согласно данным газеты, чтобы наверстать график, американская компания компенсирует поставку этих доз в июне. В настоящее время этот материал не доступен на сайте газеты.

Кампания по вакцинации населения во Франции стартовала 27 декабря прошлого года. Власти страны одобрили использование на территории республики четырех вакцин от коронавируса - американской компании Moderna, компаний Pfizer и BioNTech, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca и Janssen - подразделения американской компании Johnson & Johnson. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 9,2 млн жителей страны.