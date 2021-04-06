Систему "зеленого" финансирования в России могут принять на госуровне в мае

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Национальная система "зеленого" финансирование может быть принята на государственном уровне в России уже в мае этого года. Об этом в авторской колонке в РБК сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Ранее правительство РФ утвердило госкорпорацию в качестве методического центра в области "зеленого" финансирования.

"2020 год стал для ВЭБ.РФ годом разработки национальной системы "зеленого" финансирования, которая в мае 2021 должна быть официально принята на государственном уровне", - отметил Шувалов.

При этом глава российской госкорпорации считает, что в рамках сотрудничества стран-членов БРИКС было бы полезно двигаться к синхронизации национальных подходов и обмену опытом в области "зеленого" финансирования. "С учетом плана отдельных стран ввести трансграничное углеродное регулирование было бы целесообразно создать под эгидой ММС (Механизм межбанковского сотрудничества) БРИКС рабочую группу для выработки методики оценки климатических рисков и внедрения их результатов в международные стандарты и регуляторные правила, которые могут оказать влияние на инвестиционную, экспортную деятельность, на рейтинги институтов развития, их клиентов и партнеров", - считает Шувалов.

В 2020 году ВЭБ.РФ являлся председателем Механизма межбанковского сотрудничества объединения БРИКС.

"Зеленое" финансирование предполагает под собой предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.