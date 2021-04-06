В США индексы Dow Jones и S&P 500 обновили максимумы

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась в понедельник ростом основных котировок в свете позитивной динамики на рынке труда.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 373,98 пункта (1,13%) и установился на отметке 33 527,19 пункта. Данное значение является для него максимальным. Индекс S&P 500 прибавил 58,04 пункта (1,44%) и оказался на отметке 4 077,91 пункта. Это новое рекордное значение для него. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 225,49 пункта (1,67%), до 13 705,59 пункта.

Одной из главных причин оптимизма инвесторов является улучшение ситуации на рынке труда. Как сообщило на прошлой неделе Министерство труда США, число рабочих мест в стране в марте увеличилось на 916 тыс. Согласно оценкам агентства Bloomberg, это рекордно высокий показатель за последние семь месяцев. Как отметил аналитик американской инвестиционной компании Baird Росс Мэйфилд, слова которого приводит Bloomberg, "сейчас трудно найти много причин для негативного настроя".

Нефть марки WTI подешевела. К 16:45 по времени Восточного побережья США (23:45 мск) цена поставок энергоносителя в мае снизилась на $2,66 (4,33%), до $58,79.