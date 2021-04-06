Минцифры разработало каталог российских приложений

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минцифры разработало и запустило специализированное приложение APP List, представляющее из себя российский каталог приложений. На данный момент приложение доступно только для пользователей смартфонов и планшетов на операционной системе Android.

"Российский каталог приложений теперь доступен для любого телефона или планшета, APP List - каталог лучших приложений для смартфонов и планшетов на русском языке. Самые полезные и качественные приложения на любой случай. Все приложения бесплатны и безопасны. В каждой категории сервисы, заслуживающие признание и многообещающие новинки. Мы знаем, где искать свежие новости, заказывать вкусную еду и учиться новым профессиям", - говорится в описании приложения.

На данный момент приложение AppList размещено только в магазине приложений на операционной системе Android. Внутри каталога размещены категории: "На каждый день" (33 приложения), "Медиа и СМИ" (32 приложения), "Культура" (17 приложений), "Государственные приложения" (14 приложений), "Общение и коммуникации" (19 приложений), "Еда и продукты" (4 приложения), "Товары и услуги" ( 23 приложения), "Авто" (3 приложения), "Образование" (15 приложений), "Работа" (4 приложения) и "Спорт" (5 приложений). Большинство софта является официальными приложениями социально значимых ресурсов.

В Минцифры пока не ответили на запрос ТАСС.