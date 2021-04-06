Кабмин выделит 9 млрд рублей производителям сахара и масла в РФ на возмещение части затрат

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 9 млрд рублей производителям сахара и подсолнечного масла на возмещение части затрат в целях стабилизации цен на продовольственные товары. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина по выделению Минсельхозу в 2021 году бюджетных ассигнований (согласованный Минфином документ есть в распоряжении ТАСС).

"В целях стабилизации цен на продовольственные товары выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 9 млрд рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли", - говорится в документе.

Согласно проекту распоряжения, исходя из текущей стоимости подсолнечника - 40,7 рубля за 1 кг без НДС, расчетная стоимость производства 1 литра рафинированного подсолнечного масла составляет 102,3 рубля за 1 литр с НДС. "При текущей среднероссийской цене реализации рафинированного подсолнечного масла (92,6 рубля за 1 литр с НДС) убыток производителя на 1 литр подсолнечного масла составляет порядка 9,7 рубля", - уточняется в документе.

Наибольшие объемы межбюджетных трансфертов планируется направить в Воронежскую область - 1,668 млрд рублей, Ростовскую область - 1,125 млрд рублей, а также в Краснодарский край - 1,043 млрд рублей.

Как добавляют в проекте распоряжения, межбюджетные трансферты предоставляются на возмещение части затрат производителям масла подсолнечного из расчета 10 руб. на 1 литр произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли рафинированного бутилированного масла подсолнечного собственного производства по цене, не превышающей 95 руб. за 1 литр. Производители белого сахара получают такие субсидии из расчета 5 руб. на 1 кг произведенного и реализованного в предприятия розничной торговли сахара белого собственного производства по цене, не превышающей 36 руб. за 1 кг. Предлагается компенсировать затраты с апреля по конец сентября 2021 года (до начала основной уборки масличных культур и сахарной свеклы).