"Известия": МЭР заключило 29 соглашений после принятия закона о защите капиталовложений

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил о заключении Минэкономразвития РФ 29 соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на сумму более 1 трлн рублей. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо вице-премьера президенту Владимиру Путину.

По данным издания, в декабре по первым восьми проектам стоимостью 129 млрд рублей принято решение протестировать новый механизм.

"В настоящий момент Минэкономразвития заключено 29 СЗПК в сфере химической промышленности, транспорта, энергетики, добычи и переработки полезных ископаемых, лесопереработки, сельского хозяйства, здравоохранения и иных сферах. Общий объем инвестиций в рамках заключенных СЗПК составит порядка 1 трлн рублей, число создаваемых рабочих мест - более 20 тыс.", - приводят "Известия" текст письма.

Как отмечает Белоусов, осуществление проектов по СЗПК будет способствовать достижению целей нацпроектов. В частности, для нацпроекта "Здравоохранение" станет полезным создание в рамках СЗПК фармацевтического предприятия для производства вакцины "Спутник V" в Москве. Кроме того, в рамках СЗПК предложена реализация проекта комплексного развития городского общественного транспорта в Волгограде и Екатеринбурге, постройка универсального торгового терминала "Усть-Луга" и завода по термическому обезвреживанию ТКО в Татарстане.

В Минэкономразвития сообщили "Известиям" о рассмотрении заявок на участие в механизме СЗПК от различных предприятий и компаний. Для организаций сферы здравоохранения входной порог составляет от 250 млн рублей собственных инвестиций, он является самым низким.

Путин 1 апреля 2020 года подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.