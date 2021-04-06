"Ъ": в 2020 году ввоз крепкого алкоголя в Россию сократился на 2,36%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Импорт крепкого алкоголя и вина в РФ в 2020 году снизился на 2,36%, до 41,2 млн дал, и на 6,23% в денежном выражении, до €1,5 млрд. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику, предоставленную участниками рынка.

Импорт крепких напитков сократился до 9 млн дал (-5,26%), тихих вин - до 26,24 млн дал (-2,22%). Ввоз игристых вин и шампанского увеличился на 3,5%, до 5,9 млн дал.

В денежном выражении ввоз крепких напитков в Россию в прошедшем году сократился на 9,5%, до €591 млн, тихих вин - на 5,26%, до €702 млн, игристых - на 1,15%, до €171 млн. Импорт шампанского увеличился до €39 млн (+5,4%).

Поставки в натуральном выражении увеличились из Португалии (+29%), Чили (+6%) и Германии (+3%). Из Испании и Франции импорт сократился на 7% и 5% соответственно.

В 2019 году ввоз алкоголя в РФ увеличился на 16,57%, до 42,2 млн дал, включая 27 млн дал тихих вин, 9,5 млн дал крепких напитков и 5,7 млн дал игристого и шампанского.