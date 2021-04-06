Clubhouse и платежная система Stripe намерены внедрить функцию прямых платежей

ТАСС, 6 апреля. Социальная сеть Clubhouse совместно с платежным сервисом Stripe работают над внедрением системы прямых денежных переводов от одного пользователя к другому. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте социальной сети в понедельник.

"С сегодняшнего дня все пользователи смогут осуществлять [денежные] переводы, и мы будем волнообразно внедрять возможность получения платежей, начав сегодня с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать отзывы, настроить данную функцию и предоставить ее всем [пользователям]", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что с отправителя будет взиматься незначительная комиссия за обработку денежного перевода, она будет перечисляться партнеру социальной сети, платежной системе Stripe, но Clubhouse получать процент от транзакций не будет.

"Это будет первая из множества функций, позволяющих пользователям получать платежи непосредственно в Clubhouse", - говорится в документе.