Nikon полностью прекращает производство зеркальных камер в Японии

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Японская компания Nikon, выпускающая высококачественные фотоаппараты и другую оптическую технику, в течение нынешнего года полностью прекратит производство зеркальных камер в стране и окончательно перенесет его на свое предприятие в Таиланде. В Японии сохранится лишь выпуск запчастей и сменных объективов, сообщила во вторник газета Asahi.

Решение корпорации, по ее данным, связано с сокращением спроса на зеркальные фотоаппараты, в первую очередь из-за распространения смартфонов со все более качественными камерами.

Объем продаж японских цифровых фотоаппаратов, по данным газеты, сократился с 1 трлн 468 млрд иен (более $13,3 млрд) в 2012 году до 420 млрд иен (более $3,8 млрд) в 2020 году. Особенно упало производство зеркальных камер, которыми славится Nikon. В результате за последний финансовый год (закончился 31 марта) объем продаж компании сократился почти на 24%. Это остро поставило перед ней необходимость сокращения издержек, отмечает Asahi.

В настоящее время в Японии по объему продаж цифровых камер лидирует корпорация Canon, которая контролирует 36,8% рынка. На втором месте Sony с 19,5%. Nikon занимает третью строчку (12,6% рынка).