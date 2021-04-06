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"Уралвагонзавод" разработал первый в России автономный вагон-рефрижератор

Он может работать в автономном режиме в течение 30 суток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе "Концерна "УВЗ" входит в "Ростех") разработал первый в России автономный рефрижераторный вагон для перевозки скоропортящихся товаров. Аналогов разработке на "пространстве 1520" (общее название для стран с шириной железнодорожной колеи 1520 мм) нет, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.

"УВЗ на Международной промышленной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" впервые представляет уникальный автономный рефрижераторный вагон для перевозки скоропортящихся товаров. Аналогов таким вагонам на "пространстве 1520" в настоящее время нет. Отличительной особенностью нового железнодорожного изделия является его автономность, рассчитанная на 30 суток, в то время как существующие рефрижераторы оснащены групповой системой хладоснабжения и могут курсировать только в составе спецпоездов", - говорится в сообщении.

Разработчиком рефрижератора является Уральское конструкторское бюро вагоностроения, производителем - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.

"Новое изделие также отличается особой сборкой. Под вагон подкатывается инновационная тележка модели 18-194-1, произведенная на "Уралвагонзаводе". Для сохранения необходимой температуры по всему кузову применен специальный теплоизоляционный материал, пол покрыт гидроизоляционным слоем", - уточнили в пресс-службе.

О проблемах с "допотопными рефрижераторными вагонами" спецпредставитель президента РФ по экологии и транспорту Сергей Иванов (на тот момент глава администрации президента РФ) говорил еще на Петербургском международном экономическом форуме в 2015 году - в контексте проблем с доставкой с дальнего Востока скоропортящихся продуктов, в частности, рыбы. По его словам, возить продукты на устаревшей технике экономически не выгодно.

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