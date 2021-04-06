Госдолг Южной Кореи вырос в 2020 году до рекордного уровня

СЕУЛ, 6 апреля. /ТАСС/. Государственный долг Республики Корея в прошлом году составил 846,9 трлн вон ($750,5 млрд), что стало крупнейшим в истории страны показателем. Как сообщило во вторник министерство планирования и финансов, это на 123,7 трлн вон ($110 млрд) больше, чем в 2019 году.

Резкий рост госдолга вызван большими расходами на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. В прошлом году были приняты четыре дополнительных бюджета на общую сумму 67 трлн вон ($59,5 млрд) для финансирования пакетов чрезвычайной помощи населению и малому и среднему бизнесу. Одновременно из-за жестких карантинных ограничений снизились налоговые поступления.

Министерство указывает, что госдолг Республики Корея составил в прошлом году 44% от валового внутреннего продукта, что на 2,3% выше, чем в 2019 году. Ожидается, что в 2021 году госдолг достигнет 965,9 трлн вон ($858,7 млрд). Таким образом, его отношение к ВВП составит 48,2%.