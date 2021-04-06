Продажи смартфонов в I квартале выросли на 27%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российский рынок смартфонов по итогам первого квартала 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27% в денежном выражении и составил 153 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба МТС.

"Одной из ключевых причин увеличения объема рынка в денежном выражении в первом квартале 2021 года стал рост популярности гаджетов Apple", - отмечает компания. Самым покупаемым смартфоном в России в январе - марте 2021 года стал iPhone 11 в разных вариантах памяти. В абсолютных значениях количество проданных iPhone в первом квартале 2021 года в России выросло на 38%.

Самые популярные

По оценке аналитиков МТС, первое место российского рынка по количеству проданных гаджетов за три месяца 2021 года заняли смартфоны Samsung - за год их доля увеличилась с 23% до 33%, и этому способствовал выход на рынок популярных новинок в средних ценовых категориях. На втором месте - Xiaomi, чья доля выросла на 3 процентных пункта, до 22%. На третьем - Apple с долей 16% (годом ранее американская компания занимала 10% рынка).

Также в пятерку самых популярных брендов вошли Honor - 9% и Huawei - 3%.

В денежном выражении лидирует Apple с долей 46% российского рынка, Samsung с 29% и Xiaomi -12%. За ними следуют Honor - 3% и Huawei с 2%. Помимо iPhone 11, в пятерку самых покупаемых моделей попали Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A01 Core и Samsung Galaxy A12.

Средняя стоимость купленного гаджета в январе - марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 43%, до 24 тыс. руб. Это максимальный прирост за историю российского рынка портативных девайсов. "Рынок растет за счет смещения спроса в сторону премиальных моделей. Продажи девайсов дороже 50 тыс. рублей увеличились на 58% в натуральном выражении", - комментируют в МТС.

Доступные аппараты стоимостью до 10 тыс. руб. стали покупать в первом квартале 2021 года на 38% меньше, чем в первом квартале 2020 года, а сегмент устройств ценой 10-20 тыс. руб. сократился за аналогичный период на 6%. Количество купленных смартфонов в России уменьшилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,4 млн устройств.

По данным Big Data МТС, россияне стали больше внимания уделять выбору смартфона, среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты за последний год увеличилось на 40%. Пользователи готовы доплачивать за функциональность и за то, что новый смартфон будет оставаться актуальным на протяжении как минимум двух - трех лет. Популярность дорогих устройств также растет за счет выгодного trade-in и беспроцентных рассрочек на 24 месяца.