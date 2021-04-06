На платформе МИК зарегистрировались 17% всех производителей РФ из легкой промышленности

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Биржа контрактного производства (БКП) - специальный сервис на платформе Московского инновационного кластера (МИК) - собрала 302 компании в сфере легкой промышленности из 42 регионов России, таким образом, 17% всех производителей РФ в этом секторе зарегистрированы на платформе. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Биржа контрактного производства оказалась одним из наиболее востребованных сервисов МИК. С момента запуска в мае прошлого года на ней зарегистрировались 17% всех производителей России в сфере легкой промышленности, которые завершили уже свыше 300 сделок общей суммой более 151 млн рублей", - отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Из этой суммы 92 заказа на общую сумму свыше 39 млн рублей разместили московские предприятия.

Биржа контрактного производства МИК позволяет компаниям выпускать продукцию без организации собственного производства, на мощностях аккредитованного изготовителя в соответствии с требованиями заказчика.

Сервис полностью автоматизирован, дает предприятиям возможность выбрать наиболее подходящие предложения и значительно сократить сроки производства новой продукции. Чтобы получить аккредитацию и доступ к онлайн-бирже, необходимо зарегистрироваться и оставить заявку на цифровой платформе кластера. Помимо легкой промышленности, пользователям доступны два других направления: механообработка и приборостроение. Всего на бирже зарегистрировано 396 производителей из 49 регионов России.