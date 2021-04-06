Кабмин расширит эксперимент по переводу госсервисов на единую облачную платформу

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство России расширяет эксперимент по переводу государственных IT-систем на единую облачную платформу: к нему присоединятся 10 новых участников. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров.

"К эксперименту по переводу государственных информационных систем и ресурсов на единую облачную платформу присоединятся 10 новых участников. Это федеральные ведомства и министерства, а также внебюджетные фонды, - говорится в сообщении. - Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Отмечается, что эксперимент по переводу госорганов на единую облачную платформу стартовал в 2019 году в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Его первыми участниками стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, ФТС, Фонд социального страхования. В 2021 году к проекту присоединятся Минэкономразвития, Минстрой, Минздрав, Роструд, Росреестр, Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

Как поясняют в правительстве России, перевод государственных систем на облачную платформу позволяет сэкономить ресурсы на обслуживание собственной IT-инфраструктуры. "В перспективе гособлако станет инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечит безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования", - уточняют в кабмине.

Эксперимент продлится до конца 2022 года. По его результатам Минцифры представит доклад в правительство с оценкой финансово-экономического эффекта. Помимо этого, используя полученный опыт, министерство подготовит предложения по последующему отбору государственных информационных систем и ресурсов для перевода в облачную платформу.