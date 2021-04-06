Минэнерго планирует внести в кабмин законопроект об агрегаторах спроса во втором квартале

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ рассчитывает внести в правительство законопроект, закрепляющий правовой статус агрегаторов спроса на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), во втором квартале 2021 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила статс-секретарь - заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко.

"Уже был проведен эксперимент, который показал, что такое решение выгодно всем потребителям и был признан правительством успешным. Сам законопроект мы готовимся внести в правительство уже во втором квартале этого года", - отметила она.

Замглавы Минэнерго РФ добавила, что механизм управления спросом на электроэнергию выгоден всем участникам оптового рынка. Исключением может стать только замыкающая генерация, которая получает доходы от покрытия пиковых нагрузок. Бондаренко пояснила, что "потребители в предлагаемой конструкции становятся ее конкурентами, а конкуренция на рынке решает общую государственную задачу давления на цены. Таким образом, будет оказываться положительный эффект в целом на сферу электроэнергетики".

В то же время Минэнерго также не исключает возможности создания похожего механизма и на розничном рынке электроэнергии.

Ранее на портале нормативных правовых актов был опубликован законопроект, разработанный Минэнерго РФ, который определяет и закрепляет правовой статус агрегаторов спроса, делая их неотъемлемой частью оптового энергорынка. Согласно документу, предполагается также ввести услугу по управлению потребления электроэнергии и обязать участников рынка пользоваться такой услугой.

О проекте

Управление спросом - комплекс мер по стимулированию конечных потребителей электроэнергии снижать ее потребление в определенные часы в обмен на выгодные тарифы или выплаты, что приводит к сокращению нагрузки на системы электроснабжения в пиковые часы, экономии энергии и снижению ее стоимости. Концепция предполагает создание специализированных организаций (агрегаторов), обеспечивающих участие розничных потребителей в ценозависимом снижении потребления энергии. За сэкономленную энергию агрегатор получает оплату на оптовом рынке, а потребитель в свою очередь получает от агрегатора оплату за оказанную услугу по снижению потребления. В роли агрегаторов могут выступать независимые компании и поставщики электроэнергии.

Отбор агрегаторов осуществляется ежеквартально.

Проект по управлению спросом на электроэнергию на розничном рынке был запущен в 2019-2020 годах. За время его действия мощность, находящаяся под управлением агрегаторов, выросла с 50 до 600 МВт. При этом правительство России продлило действие пилотного проекта до конца 2021 года.

По данным председателя рабочей группы Национальной технологической инициативы "Энерджинет" Олега Гринько, внедрение в России технологий управления спросом на электроэнергию позволит ежегодно экономить до 105 млрд рублей и может стать эффективным инструментом сдерживания роста тарифов.