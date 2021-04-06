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Законопроект о "зеленых" сертификатах могут принять осенью

В Минэнерго отметили, что такие сертификаты позволят крупным производителям наращивать экспортные поставки

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики ожидает, что законопроект об обращении "зеленых" сертификатов будет принят в осеннюю сессию Госдумы. Об этом в интервью ТАСС сообщила статс-секретарь - заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко.

"Я не думаю, что в эту весеннюю сессию его примут, скорее всего, речь идет об осени", - отметила она.

Бондаренко добавила, что "зеленые" сертификаты позволят крупным производителям наращивать экспортные поставки своей продукции. По этой причине в таком инструменте заинтересована крупная промышленность, однако объем спроса в настоящее время прогнозировать трудно.

"Зеленый" сертификат - это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной или возобновляемых источников энергии (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции или другие типы).

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