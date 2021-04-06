Провинцию Хайнань за три дня празднования Цинмин посетило свыше 1,23 млн туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 6 апреля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань за три дня выходных по случаю отмечавшегося 4 апреля праздника Цинмин (Чистого света, день поминовения усопших) приняла свыше 1,23 млн туристов, что на 160,6% больше показателя за аналогичный период 2020 года. Такие данные публикует во вторник местный информационный ресурс "Наньхайван".

Доход индустрии туризма за праздничные выходные, которые в этом году выпали на 3-5 апреля, увеличился на 464,7% в годовом выражении и составил более 1,66 млрд юаней (255,3 млн долларов). Местные власти, пишет ресурс, развернули через различные электронные платформы активное продвижение туристических продуктов острова, что привело к росту потока отдыхающих в праздничные дни. Согласно официальным данным, за указанный период различные достопримечательности Хайнаня посетило свыше 623,7 тыс. человек - рост на 327,9% в годовом выражении.

Перед праздниками на острове была также запущена программа продвижения "красного туризма", предусматривающая посещение достопримечательностей и маршрутов, связанных с историей революционного движения в Китае. Большой популярностью на праздники также пользовались путешествия на автомобилях по провинции, посещение сельских районов и экологический туризм.

Праздник Цинмин в Китае отмечается на 108-й день после зимнего солнцестояния. Китайцы искренне верят в свою связь с душами предков, которые могут и разозлиться, если их не чтить должным образом. Эти представления не ушли в прошлое и до сих пор составляют одну из основ традиционной культуры и мировоззрения жителей Поднебесной. В это время принято сжигать бумажные жертвенные деньги, которые, по поверьям, сразу же попадают к умершим предкам в загробный мир.