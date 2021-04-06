ВЭБ и ГПБ определили условия выделения $900 млн на разработку месторождения в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 апреля. /ТАСС/. Российская госкорпорация ВЭБ.РФ и Газпромбанк в рамках проходящей в Ташкенте международной промышленной выставки "Иннопром" во вторник подписали с компанией Surhan Gas Chemical Operating Comnany ("25 лет Независимости") соглашение об условиях финансирования разработки крупного газового месторождения на юге Узбекистана. С российской стороны документ подписали зампред правления ВЭБ.РФ Даниил Алгульян и зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус, с узбекской - гендиректор компании Surhan Gas Chemical Operating Андрей Игнатов.

"Подписанный документ предусматривает привлечение кредитной линии в размере до $900 млн сроком на 10 лет", - сказал Алгульян. Он отметил, что данный проект предусматривает разведку и разработку запасов природного газа, а также строительство газоперерабатывающего завода мощностью 5 млрд кубических метров и соответствующей инфраструктуры в Сурхандарьинской области Узбекистана.

По словам генерального директора компании Surhan Gas Chemical Operating Company Андрея Игнатова, "подписание данного документа с ведущими российскими банками является одним из важных этапов для реализации проекта и позволит завершить сделку по привлечению проектного финансирования до конца 2021 года". По его мнению, разработка этого газового месторождения имеет стратегическое значение для развития отраслей промышленности и этого региона Узбекистана.

Как отмечалось на церемонии подписания соглашения, республика оказывает активную поддержку проекту и создает благоприятные условия для работы инвесторов.

Соинвестор проекта Андрей Филатов отметил, что "проект разработки газового месторождения "25 лет Независимости" является одним из ключевых, реализуемых в настоящее время в Республике Узбекистан, и имеет стратегическое значение для развития отраслей промышленности и региона". По его словам, "Республика Узбекистан оказывает активную поддержку проекту на уровне федеральных и региональных органов управления и создает благоприятные условия для работы инвесторов". "Участие в важном инфраструктурном проекте в Узбекистане ведущих российских банков в очередной раз подчеркивает высокую степень российско-узбекского сотрудничества и доверие к инвестиционному климату Узбекистана", - подчеркнул Филатов.

Проект "25 лет Независимости" рассчитан на 35 лет, его оценочная стоимость составляет $2 млрд. К работам по проектированию и строительству ГПЗ привлечены такие ведущие международные компании, как Shell, Wood, ILF и другие.