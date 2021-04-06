В Госдуму вновь внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

По словам авторов инициативы, приостановка индексации с 2016 года "крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности граждан". "Кроме того, в качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров", - говорится в пояснительной записке. По оценке севастопольских парламентариев, реализация законопроекта повлечет дополнительные расходы Пенсионного фонда РФ в 2022 году в размере около 400 млрд рублей.

В марте Госдума отклонила три законопроекта о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Схожие документы были внесены на рассмотрение нижней палаты депутатами ЛДПР, "Справедливой России", а также сенатором Василием Иконниковым.

Ранее правительство РФ не поддержало ряд аналогичных инициатив. В кабмине отмечали, что "корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров". Кроме того, в правительстве ссылались на необходимость дополнительных затрат.

Поручение кабмину

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.