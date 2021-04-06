"Академик Черский" продолжает вести подготовку к укладке "Северного потока - 2"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" все еще ведет подготовительные работы перед началом укладки газопровода "Северный поток - 2" в датских водах Балтийского моря. Об этом ТАСС сообщили в компании - операторе строительства трубопровода - Nord Stream 2 AG.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" выполняет подготовительные работы перед началом укладки трубопровода. О начале укладки трубопровода "Академиком Черским" мы сообщим дополнительно", - сказали в компании, отвечая на вопрос о сроках начала укладки "Северного потока - 2".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 г. после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Трубоукладочная баржа "Фортуна" в декабре 2020 года построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, теперь ведет укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании.

В начале марта Nord Stream 2 AG сообщила, что к "Фортуне" присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский". Вечером 31 марта после ходовых и предэксплуатационных испытаний, которые судно проводило у берегов Калининградской области, "Черский" прибыл к месту проведения работ по укладке газопровода "Северный поток - 2".