"Ъ": тарифы ОСАГО для такси могут вырасти на 60%

Издание сообщает, что высокая аварийность такси сделала этот сегмент убыточным для страховщиков ОСАГО. Так, уровень выплат по авариям такси превышает сборы по ОСАГО на 62%, при этом средняя частота дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием такси составляет 31%. Для физлиц этот показатель составляет только 4,3%. На фоне этого страховые компании попросили регулятора поднять тарифы минимум на 60%.

По данным газеты, это предложение сейчас обсуждается с Банком России и Минфином.

В ЦБ в свою очередь ТАСС сообщили, что регулятор выступает за сбалансированность тарифного коридора по всем видам транспорта и пересматривать его может не чаще раза в год. "Тарифный коридор устанавливается на основе актуарных расчетов, в соответствии с законодательством мы можем пересматривать его не чаще раза в год. Пока мы не приступили к анализу оценки убыточности в целях определения целесообразности изменения тарифного коридора", - указали в пресс-службе регулятора.

ЦБ уже расширял коридор базовых ставок тарифов ОСАГО летом 2020 года, тогда для легковых авто физлиц он был расширен на 10% вниз и вверх, для авто юрлиц - на 20%, а для такси - на 30%. Расширение тарифного коридора, как указывали в ЦБ, позволит страховщикам снижать тарифы по ОСАГО для аккуратных водителей.