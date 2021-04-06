"Ъ": тарифы ОСАГО для такси могут вырасти на 60%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Банк России и Минфин обсуждают возможность пересмотра тарифов ОСАГО для такси, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Издание сообщает, что высокая аварийность такси сделала этот сегмент убыточным для страховщиков ОСАГО. Так, уровень выплат по авариям такси превышает сборы по ОСАГО на 62%, при этом средняя частота дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием такси составляет 31%. Для физлиц этот показатель составляет только 4,3%. На фоне этого страховые компании попросили регулятора поднять тарифы минимум на 60%.
По данным газеты, это предложение сейчас обсуждается с Банком России и Минфином.
В ЦБ в свою очередь ТАСС сообщили, что регулятор выступает за сбалансированность тарифного коридора по всем видам транспорта и пересматривать его может не чаще раза в год. "Тарифный коридор устанавливается на основе актуарных расчетов, в соответствии с законодательством мы можем пересматривать его не чаще раза в год. Пока мы не приступили к анализу оценки убыточности в целях определения целесообразности изменения тарифного коридора", - указали в пресс-службе регулятора.
ЦБ уже расширял коридор базовых ставок тарифов ОСАГО летом 2020 года, тогда для легковых авто физлиц он был расширен на 10% вниз и вверх, для авто юрлиц - на 20%, а для такси - на 30%. Расширение тарифного коридора, как указывали в ЦБ, позволит страховщикам снижать тарифы по ОСАГО для аккуратных водителей.