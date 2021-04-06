В Руспродсоюзе считают, что удорожание молдавских вин не отразится на российском рынке

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Удорожание молдавских вин не отразится на российском рынке, его можно заменить продукцией из других стран. Такую точку зрения ТАСС высказал исполнительный директор ассоциации Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

"Удорожание молдавских вин не отразится на российском рынке. В случае серьезного роста цен, российские потребители смогут легко заменить его отечественным предложением или винами из других стран", - сказал он.

По данным Вострикова, Молдавия находится на 12-м месте по импорту вин в РФ. "Кроме того, Минсельхоз и Роскачество развивают проект Винный гид России и проводят Дни Российских вин, поэтому такое замещение пройдет легко", - добавил Востриков.

Ранее газета "Ведомости" написала о том, что молдавские виноделы начали обсуждать с российскими партнерами возможное повышение цен на продукцию. По данным издания, это связано с тем, что с 1 апреля перестала действовать льготная нулевая пошлина. Полная ставка составляет 12,5% от таможенной стоимости.