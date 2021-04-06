Продажи легковушек и LCV в I квартале снизились на 2,8%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в январе - марте 2021 года снизились на 2,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 387,3 тыс. шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

При этом за март продажи в годовом выражении упали на 5,7%, до 148,7 тыс. шт.

"Покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей. Неопределенность с повышением утилизационного сбора также не помогает рынку. Наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте", - прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, слова которого приводятся в сообщении.

Тем не менее в АЕБ ожидают, что в ближайшие месяцы российский автомобильный рынок снова покажет рост за счет эффекта низкой базы. Именно март стал в прошлом году лучшим месяцем по продажам, за которым в апреле последовал локдаун и наихудший период в истории автопрома, связанный с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса, отметили в ассоциации.

По данным АЕБ, лидером среди автопроизводителей на российском рынке в марте традиционно остается "Автоваз", продажи которого в годовом выражении выросли на 3% - до 33,8 тыс. шт. На втором месте южнокорейская компания Kia, продажи которой прибавили 1%, до 20,05 тыс. машин. Замыкает тройку автоконцерн Hyundai, сокративший продажи на 3%, до 15,3 тыс. авто. Следом идут Renault, показавший падение на 15%, до 11,7 тыс. шт. и Toyota - 7,6 тыс. машин (-18%).

Но если традиционные на российском рынке бренды теряют позиции, то китайские марки, напротив, показывают трехзначные цифры роста. Так, продажи Chery за январь - март 2021 года выросли на 274% в годовом выражении - до 6,3 тыс. шт., а продажи Haval - на 62%, до 6,6 тыс. шт. Также кратно выросли продажи вернувшегося в прошлом году на российский рынок бренда Opel - на 1255%, пока всего до 274 шт.

В конце марта в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" заявили, что дефицит новых машин, который начался в августе прошлого года, идет на спад. Изначально нехватка фиксировалась по всем брендам, включая отечественную Lada. Тогда дилеры поясняли, что одной из основных причин сложившейся ситуации стали сниженные объемы производства и поставок из-за пандемии.